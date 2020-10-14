Инстаграм – одна из ведущих соцсетей как для обычных пользователей, так и для разного рода организаций и бизнеса. Этот сайт, по своей сути многообразен и многофункционален. А именно, огромное количество возможностей для проведения досуга видео, музыка, общение с друзьями, знакомства и для заработка (бизнес-проекты, реклама, услуги и др.).
Продвигать бизнес в Инстаграм можно разными способами:
- используйте свой аккаунт;
- размещайте информацию на странице;
- оказывайте услуги для других пользователей;
- запускайте рекламу с помощью инструментов, таких как, например, Facebook Ads Manager.
Для оформления рекламы используйте прямую ссылку на приложение, затем нажимайте «Создать объявление».
Что нужно учитывать при выборе сервиса для накрутки:
- полнота функционала (набор полезных опций);
- удобство интерфейса (список инструментов, которые доступны и просты в использовании);
- принцип работы (универсальное ПО);
- безопасность раскрутки (вероятность бана);
- наличие бесплатного пробного периода;
- эффективность работы техподдержки;
- способы оплаты;
- вероятность заработка.
Рассмотрим недорогие платные сервисы накрутки
Все перечисленные ниже сайты с автоматической системой онлайн-накрутки
1) Hypelike – интересный сервис с простым дизайном.
Преимущество сайта в удобстве использования и в возможности его опробовать на самых минимальных заказах.
Работу с сайтом вы начинаете с указания вида услуги и их количества, обязательно указывайте ссылку на объект продвижения (публикация видео др.), затем вставляете адрес эл. почты и нажимаете «оплатить».
Важная и удобная функция, в отличие от других сервисов это то,что в корзине вы можете сами задавать значение, например, 100 лайков в инстаграме либо 10 репостов вконтакте и т.д.
- регистрация не нужна;
- указываете вид услуги и количество, оплачиваете, обязательно указываете ссылку на то что собираетесь продвигать (публикация, видео др.), вставляете адрес эл. почты
- заказ для каждой соцсети отображается в корзине;
- стоимость услуги рассчитывается автоматически.
- алгоритм системы сайта рассчитает конечную стоимость соответственно выбранному тарифу;
- подписчики, лайки, просмотры;
- автолайки, автопросмотры;
- комментарии в Инстаграм только иностранные;
- статистика;
- сохранения;
- IGTV (видеоролики), прямой эфир.
- партнерская программа не разработана.
Стоимость лайков сравнительно небольшая – 25 рулей за 100 лайков. Заказать накрутку менее 100 шт., к сожалению, невозможно.
2) Loisbox – очень простой интерфейс; сайт удобен в использовании и недорогой.
- необходима регистрация;
- оформление заказов отображается в личном кабинете.
- пополнение баланса, автоматические бонусы.
- лайки, подписчики;
- просмотры,комментарии;
- лайки на комментарии;
- просмотры сториз;
- IGTV (продвижение видео);
- статистика;
- сохранения;
- автолайки и автопросмотры;
- партнерская программа — премия от 15% до 30%.
О тарифах: 100 лайков можно накрутить за 22 рубля, а всего за 25 рублей — лайки с охватом; быстрые лайки уже стоят дороже – 65 рублей.
3) Morelikes – этот сайт немного дороже предыдущего, но его преимущество в многофункциональности (даже для накрутки обычных лайков есть целый список услуг).
При списании заказа сервис выплачивает обязательную компенсацию.
В разделе «Цены» пользователю предоставляются 2 способа оплаты и определенные лимиты.
- Цена для обычных клиентов.
- Пользователям, которые внесли на сайт 3000 рублей одним, платежом, открывается доступ ячейке «Ресселерам» В ней предоставляется оптовая стоимость услуги. Клиент также получает свою личную уникальную ссылку в личном кабинете.
Реферерам начисляется постоянный бонус 20% от расходов привлеченных пользователей.
- требуется регистрация;
- все заказы отображаются в личном кабинете;
- удобная сетка цен;
- лайки, комментарии, просмотры;
- сториз, подписчики;
- прямой эфир;
- ведение статистики;
- IGTV – возможность создавать и продвигать свой канал,);
- таргетированная реклама – возможность показа рекламной информации для целевой аудитории (target service).
- пополнение баланса — любая сумма;
- за закаказ определенной услуги начисляются бонусы;
- партнерская программа — бонусы за привлечение пользователей.
4) Matrixgram – неплохой сайт для накрутки только Инстаграм-аккаунтов.
Отличительная черта – возможность отслеживания своего заказа по выданному номеру после оплаты.
- регистрация на сайте не нужна;
- дополнительные услуги только после регистрации: личный кабинет, партнерская программа — бонусы;
- после оплаты заказу присваивается номер, чтобы отслеживать его выполнение;
- онлайн-проверка производится по номеру заказа;
- удобная сетка цен;
- оплата заказа только онлайн (через яндекс-деньги, qiwi, робокасса);
- просмотры,лайки, автолайки;
- подписчики;
- истории, сохранения, статистика;
- просмотры на видео, сториз;
5) Likemania – один из лучших платных сервисов, рекомендуемых пользователями.
- регистрация на сайте обязательна;
- после регистрации есть возможность 3 дня бесплатного тестинга, после этого счет нужно пополнить на определенную сумму через онлайн-платежи;
- при пополнении счета действует система скидок;
- возможны списания, но они достаточно минимальны;
- услуги качественные, недорогие (например, 100 лайков всего за 12 рублей);
- в личном кабинете можно отследить выполнение заказа;
- лайки, автолайки, лайки за комментарии;
- просмотры истории, видео;
- подписчики;
- показ публикаций;
- сохранение;
- партнерская программа – начисление бонусов за привлечение пользователей.
При накрутке можно использовать ботов или же пользоваться услугами живых людей (разница в цене).
Выбираем сайт
Лучше всего обращаться к проверенным сервисам, которые не применяют ботов или используют правдоподобные аккаунты пользователей.
Большой плюс, когда есть бесплатный тестовый период, во время которого пользователь может определиться с тем, будет продолжать сотрудничать с сайтом или нет.
Некоторые сайты предлагают минимальную оплату для тестинга и манибэк (вывод средств обратно).
Итак 6 самых популярных сайтов по раскрутке на основе реальных отзывов пользователей.
Лучший бесплатный сервис с бесплатным тестовым периодом для накрутки
6) Bosslike – универсальный сервис накрутки.
- бесплатная накрутка подписчиков (фолловеров);
- взаимный обмен лайками, подписками, комментариями;
- постановка задачи в два клика;
- удобный интерфейс;
- простота в использованинии;
- заработок на партнерских программах (привлечение других пользователей):
- быстрый и упрощенный вывод средств (минимальный – 100р.);
- на сайте есть база знаний с рекомендациями по продвижению в Инстаграм;
- реальность аккаунтов.
Bosslike часто используют для продвижения и для заработка без вложений.
Мы разобрали ТОП 6 самых популярные сайтов раскрутки Инстаграм, и остался для каждого пользователя лишь вопрос приоритетов.
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