ТОП 6 или лучшие сервисы для накрутки Инстаграм

ТОП 10 или лучшие сервисы для накрутки Инстаграм Сервис

Инстаграм – одна из ведущих соцсетей как для обычных пользователей, так и для разного рода организаций и бизнеса. Этот сайт, по своей сути многообразен и многофункционален. А именно, огромное количество возможностей для проведения досуга видео, музыка, общение с друзьями, знакомства и для заработка (бизнес-проекты, реклама, услуги и др.).

Продвигать бизнес в Инстаграм можно разными способами:

  • используйте свой аккаунт;
  • размещайте информацию на странице;
  • оказывайте услуги для других пользователей;
  • запускайте рекламу с помощью инструментов, таких как, например, Facebook Ads Manager.

Для оформления рекламы используйте прямую ссылку на приложение, затем нажимайте «Создать объявление».

Содержание

Что нужно учитывать при выборе сервиса для накрутки:

  • полнота функционала (набор полезных опций);
  • удобство интерфейса (список инструментов, которые доступны и просты в использовании);
  • принцип работы (универсальное ПО);
  • безопасность раскрутки (вероятность бана);
  • наличие бесплатного пробного периода;
  • эффективность работы техподдержки;
  • способы оплаты;
  • вероятность заработка.

Рассмотрим недорогие платные сервисы накрутки

Все перечисленные ниже сайты с автоматической системой онлайн-накрутки

1) Hypelike – интересный сервис с простым дизайном.

Преимущество сайта в удобстве использования и в возможности его опробовать на самых минимальных заказах.

Работу с сайтом вы начинаете с указания вида услуги и их количества, обязательно указывайте ссылку на объект продвижения (публикация видео др.), затем вставляете адрес эл. почты и нажимаете «оплатить».

Важная и удобная функция, в отличие от других сервисов это то,что в корзине вы можете сами задавать значение, например, 100 лайков в инстаграме либо 10 репостов вконтакте и т.д.

  • регистрация не нужна;
  • указываете вид услуги и количество, оплачиваете, обязательно указываете ссылку на то что собираетесь продвигать (публикация, видео др.), вставляете адрес эл. почты
  • заказ для каждой соцсети отображается в корзине;
  • стоимость услуги рассчитывается автоматически.
  • алгоритм системы сайта рассчитает конечную стоимость соответственно выбранному тарифу;
  • подписчики, лайки, просмотры;
  • автолайки, автопросмотры;
  • комментарии в Инстаграм только иностранные;
  • статистика;
  • сохранения;
  • IGTV (видеоролики), прямой эфир.
  • партнерская программа не разработана.
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Стоимость лайков сравнительно небольшая – 25 рулей за 100 лайков. Заказать накрутку менее 100 шт., к сожалению, невозможно.

ТОП 10 накрутки Инстаграм

2) Loisbox очень простой интерфейс; сайт удобен в использовании и недорогой.

  • необходима регистрация;
  • оформление заказов отображается в личном кабинете.
  • пополнение баланса, автоматические бонусы.
  • лайки, подписчики;
  • просмотры,комментарии;
  • лайки на комментарии;
  • просмотры сториз;
  • IGTV (продвижение видео);
  • статистика;
  • сохранения;
  • автолайки и автопросмотры;
  • партнерская программа — премия от 15% до 30%.

О тарифах: 100 лайков можно накрутить за 22 рубля, а всего за 25 рублей — лайки с охватом; быстрые лайки уже стоят дороже – 65 рублей.

Loisbox – недорогой

3) Morelikesэтот сайт немного дороже предыдущего, но его преимущество в многофункциональности (даже для накрутки обычных лайков есть целый список услуг).

При списании заказа сервис выплачивает обязательную компенсацию.

В разделе «Цены» пользователю предоставляются 2 способа оплаты и определенные лимиты.

  1. Цена для обычных клиентов.
  2. Пользователям, которые внесли на сайт 3000 рублей одним, платежом, открывается доступ ячейке «Ресселерам» В ней предоставляется оптовая стоимость услуги. Клиент также получает свою личную уникальную ссылку в личном кабинете.

Реферерам начисляется постоянный бонус 20% от расходов привлеченных пользователей.

  • требуется регистрация;
  • все заказы отображаются в личном кабинете;
  • удобная сетка цен;
  • лайки, комментарии, просмотры;
  • сториз, подписчики;
  • прямой эфир;
  • ведение статистики;
  • IGTV – возможность создавать и продвигать свой канал,);
  • таргетированная реклама – возможность показа рекламной информации для целевой аудитории (target service).
  • пополнение баланса — любая сумма;
  • за закаказ определенной услуги начисляются бонусы;
  • партнерская программа — бонусы за привлечение пользователей.

Morelikes – сайт по социальные сети

4) Matrixgram неплохой сайт для накрутки только Инстаграм-аккаунтов.

Отличительная черта – возможность отслеживания своего заказа по выданному номеру после оплаты.

  • регистрация на сайте не нужна;
  • дополнительные услуги только после регистрации: личный кабинет, партнерская программа — бонусы;
  • после оплаты заказу присваивается номер, чтобы отслеживать его выполнение;
  • онлайн-проверка производится по номеру заказа;
  • удобная сетка цен;
  • оплата заказа только онлайн (через яндекс-деньги, qiwi, робокасса);
  • просмотры,лайки, автолайки;
  • подписчики;
  • истории, сохранения, статистика;
  • просмотры на видео, сториз;
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сайт накрутки Инстаграм-аккаунтов.

5) Likemaniaодин из лучших платных сервисов, рекомендуемых пользователями.

  • регистрация на сайте обязательна;
  • после регистрации есть возможность 3 дня бесплатного тестинга, после этого счет нужно пополнить на определенную сумму через онлайн-платежи;
  • при пополнении счета действует система скидок;
  • возможны списания, но они достаточно минимальны;
  • услуги качественные, недорогие (например, 100 лайков всего за 12 рублей);
  • в личном кабинете можно отследить выполнение заказа;
  • лайки, автолайки, лайки за комментарии;
  • просмотры истории, видео;
  • подписчики;
  • показ публикаций;
  • сохранение;
  • партнерская программа – начисление бонусов за привлечение пользователей.

При накрутке можно использовать ботов или же пользоваться услугами живых людей (разница в цене).

Likemania – платный сервис

Выбираем сайт

Лучше всего обращаться к проверенным сервисам, которые не применяют ботов или используют правдоподобные аккаунты пользователей.

Большой плюс, когда есть бесплатный тестовый период, во время которого пользователь может определиться с тем, будет продолжать сотрудничать с сайтом или нет.

Некоторые сайты предлагают минимальную оплату для тестинга и манибэк (вывод средств обратно).

Итак 6 самых популярных сайтов по раскрутке на основе реальных отзывов пользователей.

Лучший бесплатный сервис с бесплатным тестовым периодом для накрутки

6) Bosslike универсальный сервис накрутки.

  • бесплатная накрутка подписчиков (фолловеров);
  • взаимный обмен лайками, подписками, комментариями;
  • постановка задачи в два клика;
  • удобный интерфейс;
  • простота в использованинии;
  • заработок на партнерских программах (привлечение других пользователей):
  • быстрый и упрощенный вывод средств (минимальный – 100р.);
  • на сайте есть база знаний с рекомендациями по продвижению в Инстаграм;
  • реальность аккаунтов.

Bosslike часто используют для продвижения и для заработка без вложений.

Мы разобрали ТОП 6 самых популярные сайтов раскрутки Инстаграм, и остался для каждого пользователя лишь вопрос приоритетов.

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