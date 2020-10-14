Инстаграм – одна из ведущих соцсетей как для обычных пользователей, так и для разного рода организаций и бизнеса. Этот сайт, по своей сути многообразен и многофункционален. А именно, огромное количество возможностей для проведения досуга видео, музыка, общение с друзьями, знакомства и для заработка (бизнес-проекты, реклама, услуги и др.).

Продвигать бизнес в Инстаграм можно разными способами:

используйте свой аккаунт;

размещайте информацию на странице;

оказывайте услуги для других пользователей;

запускайте рекламу с помощью инструментов, таких как, например, Facebook Ads Manager.

Для оформления рекламы используйте прямую ссылку на приложение, затем нажимайте «Создать объявление».

Что нужно учитывать при выборе сервиса для накрутки:

полнота функционала (набор полезных опций);

удобство интерфейса (список инструментов, которые доступны и просты в использовании);

принцип работы (универсальное ПО);

безопасность раскрутки (вероятность бана);

наличие бесплатного пробного периода;

эффективность работы техподдержки;

способы оплаты;

вероятность заработка.

Рассмотрим недорогие платные сервисы накрутки

Все перечисленные ниже сайты с автоматической системой онлайн-накрутки

1) Hypelike – интересный сервис с простым дизайном.

Преимущество сайта в удобстве использования и в возможности его опробовать на самых минимальных заказах.

Работу с сайтом вы начинаете с указания вида услуги и их количества, обязательно указывайте ссылку на объект продвижения (публикация видео др.), затем вставляете адрес эл. почты и нажимаете «оплатить».

Важная и удобная функция, в отличие от других сервисов это то,что в корзине вы можете сами задавать значение, например, 100 лайков в инстаграме либо 10 репостов вконтакте и т.д.

регистрация не нужна;

указываете вид услуги и количество, оплачиваете, обязательно указываете ссылку на то что собираетесь продвигать (публикация, видео др.), вставляете адрес эл. почты

заказ для каждой соцсети отображается в корзине;

стоимость услуги рассчитывается автоматически.

алгоритм системы сайта рассчитает конечную стоимость соответственно выбранному тарифу;

подписчики, лайки, просмотры;

автолайки, автопросмотры;

комментарии в Инстаграм только иностранные;

статистика;

сохранения;

IGTV (видеоролики), прямой эфир.

партнерская программа не разработана.

Стоимость лайков сравнительно небольшая – 25 рулей за 100 лайков. Заказать накрутку менее 100 шт., к сожалению, невозможно.

2) Loisbox – очень простой интерфейс; сайт удобен в использовании и недорогой.

необходима регистрация;

оформление заказов отображается в личном кабинете.

пополнение баланса, автоматические бонусы.

лайки, подписчики;

просмотры,комментарии;

лайки на комментарии;

просмотры сториз;

IGTV (продвижение видео);

статистика;

сохранения;

автолайки и автопросмотры;

партнерская программа — премия от 15% до 30%.

О тарифах: 100 лайков можно накрутить за 22 рубля, а всего за 25 рублей — лайки с охватом; быстрые лайки уже стоят дороже – 65 рублей.

3) Morelikes – этот сайт немного дороже предыдущего, но его преимущество в многофункциональности (даже для накрутки обычных лайков есть целый список услуг).

При списании заказа сервис выплачивает обязательную компенсацию.

В разделе «Цены» пользователю предоставляются 2 способа оплаты и определенные лимиты.

Цена для обычных клиентов. Пользователям, которые внесли на сайт 3000 рублей одним, платежом, открывается доступ ячейке «Ресселерам» В ней предоставляется оптовая стоимость услуги. Клиент также получает свою личную уникальную ссылку в личном кабинете.

Реферерам начисляется постоянный бонус 20% от расходов привлеченных пользователей.

требуется регистрация;

все заказы отображаются в личном кабинете;

удобная сетка цен;

лайки, комментарии, просмотры;

сториз, подписчики;

прямой эфир;

ведение статистики;

IGTV – возможность создавать и продвигать свой канал,);

таргетированная реклама – возможность показа рекламной информации для целевой аудитории (target service).

пополнение баланса — любая сумма;

за закаказ определенной услуги начисляются бонусы;

партнерская программа — бонусы за привлечение пользователей.

4) Matrixgram – неплохой сайт для накрутки только Инстаграм-аккаунтов.

Отличительная черта – возможность отслеживания своего заказа по выданному номеру после оплаты.

регистрация на сайте не нужна;

дополнительные услуги только после регистрации: личный кабинет, партнерская программа — бонусы;

после оплаты заказу присваивается номер, чтобы отслеживать его выполнение;

онлайн-проверка производится по номеру заказа;

удобная сетка цен;

оплата заказа только онлайн (через яндекс-деньги, qiwi, робокасса);

просмотры,лайки, автолайки;

подписчики;

истории, сохранения, статистика;

просмотры на видео, сториз;

5) Likemania – один из лучших платных сервисов, рекомендуемых пользователями.

регистрация на сайте обязательна;

после регистрации есть возможность 3 дня бесплатного тестинга, после этого счет нужно пополнить на определенную сумму через онлайн-платежи ;

при пополнении счета действует система скидок;

возможны списания, но они достаточно минимальны;

услуги качественные, недорогие (например, 100 лайков всего за 12 рублей);

в личном кабинете можно отследить выполнение заказа;

лайки, автолайки, лайки за комментарии;

просмотры истории, видео;

подписчики;

показ публикаций;

сохранение;

партнерская программа – начисление бонусов за привлечение пользователей.

При накрутке можно использовать ботов или же пользоваться услугами живых людей (разница в цене).

Выбираем сайт

Лучше всего обращаться к проверенным сервисам, которые не применяют ботов или используют правдоподобные аккаунты пользователей.

Большой плюс, когда есть бесплатный тестовый период, во время которого пользователь может определиться с тем, будет продолжать сотрудничать с сайтом или нет.

Некоторые сайты предлагают минимальную оплату для тестинга и манибэк (вывод средств обратно).

Итак 6 самых популярных сайтов по раскрутке на основе реальных отзывов пользователей.

Лучший бесплатный сервис с бесплатным тестовым периодом для накрутки

6) Bosslike – универсальный сервис накрутки.

бесплатная накрутка подписчиков (фолловеров);

накрутка подписчиков (фолловеров); взаимный обмен лайками, подписками, комментариями;

постановка задачи в два клика;

удобный интерфейс;

простота в использованинии;

заработок на партнерских программах (привлечение других пользователей):

быстрый и упрощенный вывод средств (минимальный – 100р.);

на сайте есть база знаний с рекомендациями по продвижению в Инстаграм;

реальность аккаунтов.

Bosslike часто используют для продвижения и для заработка без вложений.

Мы разобрали ТОП 6 самых популярные сайтов раскрутки Инстаграм, и остался для каждого пользователя лишь вопрос приоритетов.

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