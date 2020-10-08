Существует огромное количество способов, которые будут плодотворным для искуственного продвижения вашего профиля в социальной сети Инстаграм. Представим топ самых популярных сервисов по накрутке подписчиков.
Описание сервисов накрутки подписчиков
Hypelike.ru Это облачный сервис, который позволяет продвигать вашу учётную запись в различных социальных сетях. Проект был разработан ещё в 2017-ом году и работает до сих пор. Представлены инструменты для накрутки подписчиков в следующих социальных сетях:
- Google+;
- Вконтакте;
- Instagram;
- Youtube;
- Facebook;
- Twitter;
- Одноклассники;
- Telegmar;
- SaundCloud.
Войти в систему можно через телефон или компьютер. В зависимости от задачи будет рассчитана персональная стоимость. Скорость выполнения задачи будет зависеть от загруженности сервера. При ускорении работы, заказ будет выполнен специальными ботами.
Минимальное количество действий составляет 100 единиц, максимальное — 10 тысяч. Для использования hypeliKe необязательно регистрировать аккаунт или заходить через социальную сеть, веб-сервер можно использовать и так.
Оплатить услуги сервиса можно любым из представленных способов:
- Webmoney;
- Qiwi;
- PayPal;
- Яндекс.Деньги;
- С помощью банковской карты.
Для юридических лиц представлен специальный счёт для безналичной оплаты.
Расценки за каждый вид услуг разный:
- накрутить подписчиков можно от 50 до 160 рублей за 100 единиц ( 80 рублей для инстаграмм);
- лайки и просмотры от 25 рублей за 100 единиц;
- репосты от 28 рублей за 100 действий.
Заказ будет выполнен от 10 мин. до 40 мин, при большой объёме время увеличивается до 1 часа и более. Чтоб ваша накрутка была выполнена необходимо открыть доступ к своей странице.
Loisbox Данный сервис стабильно работает с 2018-го года и радует своих пользователей качественным продвижением социальных сетей. Оформить накрутку лайков или подписчиков можно с помощью простой формы, которая представлена на главной странице сайта. Заказ можно оформить как с регистрацией аккаунта, так и без. Преимущество регистрации на сервере — отслеживание выполнения накрутки.
LoisBox работает только с социальной сетью Инстаграмм, заказать накрутку на другие страницы невозможно. На сайте представлены следующие услуги по накрутке:
- лайки;
- подписчики;
- сохранения фото;
- просмотр видеороликов;
- просмотр историй;
- комментарии;
- увеличение статистики страницы;
- накрутка просмотров и лайков в IG TV.
Сервис считается полностью безопасным, потому что при оформлении заказа не запрашивается вход в аккаунт инстаграма. Заказы обрабатываются очень быстро, задержки минимальные и то редко.
Расценки за предоставляемые услуги следующие:
- лайки от 22 рублей за 100 штук;
- подписчики от 55 рублей за 100 человек;
- 100 просмотров будет стоить от 9-ти рублей;
- комментарии от 20 рублей;
- просмотр сторис от 65 рублей за 100 просмотров;
- сохранение фото от 8 рублей;
- авто- просмотры и лайки от 10 рублей.
Очень удобный сервис для накрутки подписчиков и лайков, выполнение заказа можно отследить в личном кабинете. Постоянным клиентам начисляются дополнительные бонусы.
Morelikes это популярный сервис по продвижению социальных сетей. Несмотря на то, что сервис новый и работает с 2020 года, его хвалят за стабильную работу и быструю скорость выполнения задач. Оформить накрутку можно для следующих социальных сетей:
- Вконтакте;
- Instagram;
- Youtubе;
- Twitter;
- Telegram;
- Одноклассники;
- Tik-Tok;
- SoundCloud.
Сервис MoreLikes специализируется на накрутке лайков и дизлайков, подписчиков, голосования и комментариев как ботами, так и живыми людьми. Соответственно, от этого будет зависеть расценка и скорость выполнения задачи. Минимальный заказ составляет 10 единиц, а максимальный 10 тысяч. Стоимость услуг представлена ниже:
- лайки от 27 рублей за 100 штук при накрутке ботами и от 200 рублей при выполнении заказа живыми пользователями;
- стоимость подписки 100 ботов будет составлять от 136 рублей и 320 за реальные страницы;
- комментарии от живых пользователей не представлены, за накрутку от ботов платят от 27 рублей;
- 100 просмотров истории составляет от 5 рублей.
Скорость выполнения задачи составляет от часа до суток в зависимости от выбранного способа.
Каждый пользователь сможет воспользоваться реферальной ссылкой и вернуть 20% себе на счёт от пополнения друзей.
Matrixgram Воспользовавшись платформой Matrixgram пользователи смогут накрутить лайки и подписчиков для своего аккаунта инстаграмм. Сервис нацелен только на Instagram и имеет автоматизированную систему.
Накрутка подписчиков происходит автоматом, поэтому система рекомендует оставлять ссылку именно на аккаунт социальной сети, а не на фотографию в профиле. Из требований к аккаунту — это открытый доступ без скрытых настроек. В закрытом профиле система не сможет произвести накрутку. Сервис производит накрутку как живых подписчиков, так и офферных.
Накрутка происходит сразу же после оплаты и занимает не более 24 часов.
Пополнить баланс можно с помощью банковской карты МИР, Visa, MasterCard или с помощью электронного кошелька Webmoney и Яндекс.Деньги.
Чтоб заказать одну из накруток необходимо пройти процесс регистрации с указанием действующей почты и сложным паролем для входа в систему. Стоимость услуг представлена следующая:
- 100 лайков — 15 рублей;
- накрутка живых подписчиков 90 рублей за 100 человек, офферные в два раза дешевле — 45 рублей;
- от 15 рублей 100 просмотров видеоролика;
- накрутка на сторис будет стоить 80 рублей за 100 просмотров.
На главной странице представлены актуальные акции и предложения со скидкой. Удобное расположение пакетов услуг позволит найти нужную и быстро оформить заказ.
likemania отлично подойдёт для продвижения начинающих и продвинутых страниц в социальных сетях. Благодаря простому интерфейсу с сайтом разберётся каждый. Авторизация проходит с помощью аккаунтов в соц.сетях или с помощью регистрации по электронной почте. С преимуществ сайта можно выделить — небольшой объём информации. Пользователь заходит на сайт и получает услугу, а не читает кипу текста.
Сервис работает со следующими социальными сетями:
- Twitter;
- Instagram;
- VK;
- Facebook;
- YouTube;
- Google+;
- Одноклассники.
Likemania это настоящая находка для тех пользователей, которые хотят вести собственные блоги. Произвести пополнение счёта с помощью электронных кошельков и банковских карт. Сервис предлагает такие услуги:
- 100 подписок ботов стоят 35 рублей, живые подписки — 100 рублей;
- лайки от роботов от 15 рублей за 100 штук, от реальных пользователей — 17 рублей;
- просмотры стоят 3 рубля за 100 штук;
- сохранения фото — 6 рублей.
Likemania гарантирует быстрое выполнение заказов и эффективный приток активности на профилях пользователей.
Каждый из представленных сервисов имеет свои плюсы и минусы. Если вы решили воспользоваться накруткой, но не знаете на какой сайте оформить заказ, то ознакомьтесь с расценками и отзывами клиентов. Это поможет выбрать лучший и удобный сервис конкретно для вас.
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