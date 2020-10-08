Существует огромное количество способов, которые будут плодотворным для искуственного продвижения вашего профиля в социальной сети Инстаграм. Представим топ самых популярных сервисов по накрутке подписчиков.

Описание сервисов накрутки подписчиков

Hypelike.ru Это облачный сервис, который позволяет продвигать вашу учётную запись в различных социальных сетях. Проект был разработан ещё в 2017-ом году и работает до сих пор. Представлены инструменты для накрутки подписчиков в следующих социальных сетях:

Google+;

Вконтакте;

Instagram;

Youtube;

Facebook;

Twitter;

Одноклассники;

Telegmar;

SaundCloud.

Войти в систему можно через телефон или компьютер. В зависимости от задачи будет рассчитана персональная стоимость. Скорость выполнения задачи будет зависеть от загруженности сервера. При ускорении работы, заказ будет выполнен специальными ботами.

Минимальное количество действий составляет 100 единиц, максимальное — 10 тысяч. Для использования hypeliKe необязательно регистрировать аккаунт или заходить через социальную сеть, веб-сервер можно использовать и так.

Оплатить услуги сервиса можно любым из представленных способов:

Webmoney;

Qiwi;

PayPal;

Яндекс.Деньги;

С помощью банковской карты.

Для юридических лиц представлен специальный счёт для безналичной оплаты. Расценки за каждый вид услуг разный:

накрутить подписчиков можно от 50 до 160 рублей за 100 единиц ( 80 рублей для инстаграмм);

лайки и просмотры от 25 рублей за 100 единиц;

репосты от 28 рублей за 100 действий.

Заказ будет выполнен от 10 мин. до 40 мин, при большой объёме время увеличивается до 1 часа и более. Чтоб ваша накрутка была выполнена необходимо открыть доступ к своей странице.

Loisbox Данный сервис стабильно работает с 2018-го года и радует своих пользователей качественным продвижением социальных сетей. Оформить накрутку лайков или подписчиков можно с помощью простой формы, которая представлена на главной странице сайта. Заказ можно оформить как с регистрацией аккаунта, так и без. Преимущество регистрации на сервере — отслеживание выполнения накрутки.

LoisBox работает только с социальной сетью Инстаграмм, заказать накрутку на другие страницы невозможно. На сайте представлены следующие услуги по накрутке:

лайки;

подписчики;

сохранения фото;

просмотр видеороликов;

просмотр историй;

комментарии;

увеличение статистики страницы;

накрутка просмотров и лайков в IG TV.

Сервис считается полностью безопасным, потому что при оформлении заказа не запрашивается вход в аккаунт инстаграма. Заказы обрабатываются очень быстро, задержки минимальные и то редко.

Расценки за предоставляемые услуги следующие:

лайки от 22 рублей за 100 штук;

подписчики от 55 рублей за 100 человек;

100 просмотров будет стоить от 9-ти рублей;

комментарии от 20 рублей;

просмотр сторис от 65 рублей за 100 просмотров;

сохранение фото от 8 рублей;

авто- просмотры и лайки от 10 рублей.

Очень удобный сервис для накрутки подписчиков и лайков, выполнение заказа можно отследить в личном кабинете. Постоянным клиентам начисляются дополнительные бонусы.

Morelikes это популярный сервис по продвижению социальных сетей. Несмотря на то, что сервис новый и работает с 2020 года, его хвалят за стабильную работу и быструю скорость выполнения задач. Оформить накрутку можно для следующих социальных сетей:

Вконтакте;

Instagram;

Youtubе;

Twitter;

Telegram;

Одноклассники;

Tik-Tok;

SoundCloud.

Сервис MoreLikes специализируется на накрутке лайков и дизлайков, подписчиков, голосования и комментариев как ботами, так и живыми людьми. Соответственно, от этого будет зависеть расценка и скорость выполнения задачи. Минимальный заказ составляет 10 единиц, а максимальный 10 тысяч. Стоимость услуг представлена ниже:

лайки от 27 рублей за 100 штук при накрутке ботами и от 200 рублей при выполнении заказа живыми пользователями;

стоимость подписки 100 ботов будет составлять от 136 рублей и 320 за реальные страницы;

комментарии от живых пользователей не представлены, за накрутку от ботов платят от 27 рублей;

100 просмотров истории составляет от 5 рублей.

Скорость выполнения задачи составляет от часа до суток в зависимости от выбранного способа.

Каждый пользователь сможет воспользоваться реферальной ссылкой и вернуть 20% себе на счёт от пополнения друзей.

Matrixgram Воспользовавшись платформой Matrixgram пользователи смогут накрутить лайки и подписчиков для своего аккаунта инстаграмм. Сервис нацелен только на Instagram и имеет автоматизированную систему.

Накрутка подписчиков происходит автоматом, поэтому система рекомендует оставлять ссылку именно на аккаунт социальной сети, а не на фотографию в профиле. Из требований к аккаунту — это открытый доступ без скрытых настроек. В закрытом профиле система не сможет произвести накрутку. Сервис производит накрутку как живых подписчиков, так и офферных.

Накрутка происходит сразу же после оплаты и занимает не более 24 часов.

Пополнить баланс можно с помощью банковской карты МИР, Visa, MasterCard или с помощью электронного кошелька Webmoney и Яндекс.Деньги.

Чтоб заказать одну из накруток необходимо пройти процесс регистрации с указанием действующей почты и сложным паролем для входа в систему. Стоимость услуг представлена следующая:

100 лайков — 15 рублей;

накрутка живых подписчиков 90 рублей за 100 человек, офферные в два раза дешевле — 45 рублей;

от 15 рублей 100 просмотров видеоролика;

накрутка на сторис будет стоить 80 рублей за 100 просмотров.

На главной странице представлены актуальные акции и предложения со скидкой. Удобное расположение пакетов услуг позволит найти нужную и быстро оформить заказ.

likemania отлично подойдёт для продвижения начинающих и продвинутых страниц в социальных сетях. Благодаря простому интерфейсу с сайтом разберётся каждый. Авторизация проходит с помощью аккаунтов в соц.сетях или с помощью регистрации по электронной почте. С преимуществ сайта можно выделить — небольшой объём информации. Пользователь заходит на сайт и получает услугу, а не читает кипу текста.

Сервис работает со следующими социальными сетями:

Twitter;

Instagram;

VK;

Facebook;

YouTube;

Google+;

Одноклассники.

Likemania это настоящая находка для тех пользователей, которые хотят вести собственные блоги. Произвести пополнение счёта с помощью электронных кошельков и банковских карт. Сервис предлагает такие услуги:

100 подписок ботов стоят 35 рублей, живые подписки — 100 рублей;

лайки от роботов от 15 рублей за 100 штук, от реальных пользователей — 17 рублей;

просмотры стоят 3 рубля за 100 штук;

сохранения фото — 6 рублей.

Likemania гарантирует быстрое выполнение заказов и эффективный приток активности на профилях пользователей.

Каждый из представленных сервисов имеет свои плюсы и минусы. Если вы решили воспользоваться накруткой, но не знаете на какой сайте оформить заказ, то ознакомьтесь с расценками и отзывами клиентов. Это поможет выбрать лучший и удобный сервис конкретно для вас.

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