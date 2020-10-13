Как можно накрутить просмотров в тик ток

Как можно накрутить просмотров в тик ток TikTok

Получить свою аудиторию в Тик Ток не так легко, как кажется. Аккаунты держатся на активных просмотрах. Поэтому большинство пользователей ищут бесплатные и платные сервисы, которые помогают получить тысячи просмотров. В первую очередь нужно понимать работу просмотров в Тик Ток и что такое накрутка.

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Кому нужна накрутка просмотров?

Тик Ток – это социальная сеть, где каждый пользователь может обмениваться короткими видео роликами. Достаточно загрузить приложение на свой смартфон и начать пользоваться удобным, функциональным редактором. Но для повышения интереса к аккаунту нужны хорошие просмотры.

Первое время довольно тяжело получить живую аудиторию. Активные просмотры – основа хорошей статистики аккаунта. Накрутка нужна новичкам и людям, которые снимают различные видео, но не получают за это просмотров, лайков и подписок.

Рекомендации для нового пользователя в Тик Ток

Новичок не сразу понимает что нужно делать и как завоевать популярность. Большинство тиктокеров допускают типичные ошибки:

  1. Гоняются за одними показателями, не понимая определенной связи между параметрами.
  2. Увеличивают количество подписчиков, но при этом не увеличивают число просмотров.

Есть пара советов, которые помогут получить эффективный результат:

  1. Ролики необходимо регулярно загружать на интернет площадку.
  2. Создавать качественную и яркую картинку.
  3. Загружать оригинальный контент.
  4. Использовать хештеги. Здесь важно, чтобы видео соответствовало прописанному хештегу.
  5. Челленджи. Это вирусное видео, которое точно привлечет к себе внимание большинства тиктокеров. Хороший способ бесплатного привлечения подписчиков и просмотров.

Проверенные способы для накрутки просмотров

Существует множество вариантов продвижения личного аккаунта (для получения не только просмотров, но и лайков, подписчиков, комментариев). Есть специальные онлайн-сервисы, а есть стандартные функции социальной сети Тик Ток. Есть форматы, которые моментально могут привлечь к себе внимание – дуэты и реакции. Для активации дуэтов нужно заранее договориться с другим блогером и установить между собой сотрудничество.

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Необходимо изначально партнера добавить в друзья и проделать следующие действия:

  1. Открыть интересный и качественный профиль блогера/тиктокера.
  2. Зайти в меню, нажать на иконку с тремя точками.
  3. Выбрать опцию «Дуэт».
  4. Затем перейти в «Записать совместное видео».
  5. Экран разделится на две части. Можно приступать к съемке дуэта.

Есть второй способ, который предполагает использование видео снятого другим пользователем.

  1. Найти подходящее видео.
  2. Нажать на кнопку «Поделиться».
  3. Выбрать дуэт.

Данный вариант более простой и удобный, но не предполагает создания уникального и качественного продукта. Также возможно делать реакции на другие видео и получать за это просмотры.

Сервисы для накрутки просмотров в Тик Ток

Каждый из сервисов работает по одному алгоритму: тиктокер покупает определенное количество просмотров, а обычные пользователи за денежные средства выполняют задание через личный аккаунт.

  1. Tiktop-free – удобный и понятный сервис. Создание задания займет не более двух минут. Но прежде чем приступить к работе, необходимо пройти простую регистрацию. Затем зайти в личный кабинет и добавить TikTok аккаунт.
  2. Morelikes.ru – сайт работает 24/7. После того, как пользователь внесет оплату, робот в порядке очереди начнет выполнять задание.
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  4. Likemania.com – сервис для накрутки работает уже довольно давно. Он завоевал свою популярность, поэтому большинство людей обращаются именно в likemania. Имеет высокую надежность и оперативный старт заказов.
  5. Tik top – площадка для накрутки, которая помогает сэкономить личное время и получить желаемый результат. Доступен бесплатный пробный период и есть различные бонусы.

Заключение

Tik Tok – популярная социальная сеть, где каждый человек может поделиться любым коротким роликом. Но в данной соц.сети завоевать свою аудиторию и стать популярным довольно сложно. В первую очередь контент должен быть качественным. Во-вторых – большое количество просмотров. Если есть просмотры, значит будут лайки и подписчики. Можно использовать не только хештеги, но и обратиться за помощью к различным платным и бесплатным сервисам. Каждый начинающий тиктокер подберет что-то подходящее под свои желания и интересы.

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