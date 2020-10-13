Получить свою аудиторию в Тик Ток не так легко, как кажется. Аккаунты держатся на активных просмотрах. Поэтому большинство пользователей ищут бесплатные и платные сервисы, которые помогают получить тысячи просмотров. В первую очередь нужно понимать работу просмотров в Тик Ток и что такое накрутка.

Кому нужна накрутка просмотров?

Тик Ток – это социальная сеть, где каждый пользователь может обмениваться короткими видео роликами. Достаточно загрузить приложение на свой смартфон и начать пользоваться удобным, функциональным редактором. Но для повышения интереса к аккаунту нужны хорошие просмотры.

Первое время довольно тяжело получить живую аудиторию. Активные просмотры – основа хорошей статистики аккаунта. Накрутка нужна новичкам и людям, которые снимают различные видео, но не получают за это просмотров, лайков и подписок.

Рекомендации для нового пользователя в Тик Ток

Новичок не сразу понимает что нужно делать и как завоевать популярность. Большинство тиктокеров допускают типичные ошибки:

Гоняются за одними показателями, не понимая определенной связи между параметрами. Увеличивают количество подписчиков, но при этом не увеличивают число просмотров.

Есть пара советов, которые помогут получить эффективный результат:

Ролики необходимо регулярно загружать на интернет площадку. Создавать качественную и яркую картинку. Загружать оригинальный контент. Использовать хештеги. Здесь важно, чтобы видео соответствовало прописанному хештегу. Челленджи. Это вирусное видео, которое точно привлечет к себе внимание большинства тиктокеров. Хороший способ бесплатного привлечения подписчиков и просмотров.

Проверенные способы для накрутки просмотров

Существует множество вариантов продвижения личного аккаунта (для получения не только просмотров, но и лайков, подписчиков, комментариев). Есть специальные онлайн-сервисы, а есть стандартные функции социальной сети Тик Ток. Есть форматы, которые моментально могут привлечь к себе внимание – дуэты и реакции. Для активации дуэтов нужно заранее договориться с другим блогером и установить между собой сотрудничество.

Необходимо изначально партнера добавить в друзья и проделать следующие действия:

Открыть интересный и качественный профиль блогера/тиктокера. Зайти в меню, нажать на иконку с тремя точками. Выбрать опцию «Дуэт». Затем перейти в «Записать совместное видео». Экран разделится на две части. Можно приступать к съемке дуэта.

Есть второй способ, который предполагает использование видео снятого другим пользователем.

Найти подходящее видео. Нажать на кнопку «Поделиться». Выбрать дуэт.

Данный вариант более простой и удобный, но не предполагает создания уникального и качественного продукта. Также возможно делать реакции на другие видео и получать за это просмотры.

Сервисы для накрутки просмотров в Тик Ток

Каждый из сервисов работает по одному алгоритму: тиктокер покупает определенное количество просмотров, а обычные пользователи за денежные средства выполняют задание через личный аккаунт.

Tiktop-free – удобный и понятный сервис. Создание задания займет не более двух минут. Но прежде чем приступить к работе, необходимо пройти простую регистрацию. Затем зайти в личный кабинет и добавить TikTok аккаунт. Morelikes.ru – сайт работает 24/7. После того, как пользователь внесет оплату, робот в порядке очереди начнет выполнять задание. Likemania.com – сервис для накрутки работает уже довольно давно. Он завоевал свою популярность, поэтому большинство людей обращаются именно в likemania. Имеет высокую надежность и оперативный старт заказов. Tik top – площадка для накрутки, которая помогает сэкономить личное время и получить желаемый результат. Доступен бесплатный пробный период и есть различные бонусы.

Заключение

Tik Tok – популярная социальная сеть, где каждый человек может поделиться любым коротким роликом. Но в данной соц.сети завоевать свою аудиторию и стать популярным довольно сложно. В первую очередь контент должен быть качественным. Во-вторых – большое количество просмотров. Если есть просмотры, значит будут лайки и подписчики. Можно использовать не только хештеги, но и обратиться за помощью к различным платным и бесплатным сервисам. Каждый начинающий тиктокер подберет что-то подходящее под свои желания и интересы.

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