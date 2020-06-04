В конце 2019 года цены на бизнес-услуги для Instagram лайков, в частности, изменились. И уже в начале 2020 года, некоторые услуги выросли на 50% от стоимости 2019 года, а некоторый и больше чем в 4–5 раз.
- Хорошие новости, наступило лето и заморозки в ценовых категориях сервис сайтов предоставляющих услуги — покупки лайков в инстаграм, начали таять.
Стоимость лайков инстаграме, а реселлерам может быть дешевле?
В материале добавлен список платформ, на которых стоимость на лайки для инстаграма значительно, снизилась. Но об этом уже опубликованы стать, ссылки на которые будут в конце материала. Мы же рассмотрим, понятие реселлер для пользователя, который выбирает услуги влияния и искусственного увеличения, подписок, лайков для бизнес-аккаунтов.
В бизнесе слово реселлер используется очень часто, мы не рассматриваем существенные признаки этого термина и его определения. В контексте статьи реселлер — возможность купить услуги c более низкой стоимостью, для инстаграма.
Стоимость на услуги реселлерам имеет по некоторым категориям, существенные отличия. А значит может существенно сэкономить деньги. Если для бизнеса актуальна услуга, и в прайс-листе, для реселлеров есть существенная скидка. Можно выкупить статус реселлера.
Morelikes На странице пополнения баланса реализована отдельная форма для реселлеров. Единовременная оплата 3 тыс. рублей, после чего в системе ваши цены будут автоматически изменены, включая стоимость по указанному прайсу.
Система пополнения со скидками, реализована на всех платформах. На одних это большие и приятные бонусы, на пополнения определённой суммы, на других меньшие. Приведённый пример не исключение, после зачисления баланса и подключённого статуса реселлер, можно использовать скидки на пополнение.
Если это актуальная для вас тема, можете сравнивать и экспериментировать с ценовыми категориями. Перед использованием сайтов, указанных в статье, рекомендуем проверять услуги самостоятельно.
* Сайт Informgram, не является торговой площадкой и не предоставляет услуг. Все новости и материалы представлены в ознакомительных целях.
Стоимость лайков инстаграме
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Сайты
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Стоимость
|Hypelike.ru
|25,0 руб. ↑
|Morelikes
|21.63 — 38.45 руб. ↓
|Loisbox
|22 руб. ↑
|Matrixgram
|30 — 60 руб. ↓
|likemania
|13 — 16,0 руб. ⁄↑
При помощи инструментов от Google тренд и данных собранных с сайта informgram за разные года, вы можете получить представление о стоимости лайков. В разделе «анализ и тенденции», вы можете ознакомиться с данными на услуги для социальных сетей. Узнайте больше, о стоимости лайков для инстаграма, за последние 3 месяца .
На основе актуальных цен на услуги, с сайтов и публикаций: конец 2017 года цены на лайки в инстаграм, сервисы накрутки лайков в социальных (сетях 2019) и накрутка лайков инстаграм онлайн без регистрации 2020 год.
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