В конце 2019 года цены на бизнес-услуги для Instagram лайков, в частности, изменились. И уже в начале 2020 года, некоторые услуги выросли на 50% от стоимости 2019 года, а некоторый и больше чем в 4–5 раз.

Хорошие новости, наступило лето и заморозки в ценовых категориях сервис сайтов предоставляющих услуги — покупки лайков в инстаграм, начали таять.

Стоимость лайков инстаграме, а реселлерам может быть дешевле?

В материале добавлен список платформ, на которых стоимость на лайки для инстаграма значительно, снизилась. Но об этом уже опубликованы стать, ссылки на которые будут в конце материала. Мы же рассмотрим, понятие реселлер для пользователя, который выбирает услуги влияния и искусственного увеличения, подписок, лайков для бизнес-аккаунтов.

В бизнесе слово реселлер используется очень часто, мы не рассматриваем существенные признаки этого термина и его определения. В контексте статьи реселлер — возможность купить услуги c более низкой стоимостью, для инстаграма.

Стоимость на услуги реселлерам имеет по некоторым категориям, существенные отличия. А значит может существенно сэкономить деньги. Если для бизнеса актуальна услуга, и в прайс-листе, для реселлеров есть существенная скидка. Можно выкупить статус реселлера.

цены на инстаграм — реселлерам

Morelikes На странице пополнения баланса реализована отдельная форма для реселлеров. Единовременная оплата 3 тыс. рублей, после чего в системе ваши цены будут автоматически изменены, включая стоимость по указанному прайсу.

скриншот оплата реселлерам

Система пополнения со скидками, реализована на всех платформах. На одних это большие и приятные бонусы, на пополнения определённой суммы, на других меньшие. Приведённый пример не исключение, после зачисления баланса и подключённого статуса реселлер, можно использовать скидки на пополнение.

Если это актуальная для вас тема, можете сравнивать и экспериментировать с ценовыми категориями. Перед использованием сайтов, указанных в статье, рекомендуем проверять услуги самостоятельно.

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Стоимость лайков инстаграме

Сайты Стоимость Hypelike.ru 25,0 руб. ↑ Morelikes 21.63 — 38.45 руб. ↓ Loisbox 22 руб. ↑ Matrixgram 30 — 60 руб. ↓ likemania 13 — 16,0 руб. ⁄↑

При помощи инструментов от Google тренд и данных собранных с сайта informgram за разные года, вы можете получить представление о стоимости лайков. В разделе «анализ и тенденции», вы можете ознакомиться с данными на услуги для социальных сетей. Узнайте больше, о стоимости лайков для инстаграма, за последние 3 месяца .