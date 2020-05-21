Не понравилось видео в рекомендуемом Тик Ток? Вы можете поставить дизлайк в Тик Ток, он условный, так как дизлайков TikTok, фактически нет!

Есть альтернатива, и она косвенно связана с возможностью отметить не понравившиеся вам видеоролики, расколотым сердечком «dislikes». Давайте разберёмся, что это за Тик Ток дизлайки такие, зачем они нужны и какую функцию несут.

Дизлайк в Тик Ток

Лайк — иконка сердечка, или палец вверх — одобрение понравившегося вам контента. И его антипод — дизлайк. Есть на многих социальных платформах, но не на всех!

В Тик Ток, с правой стороны основной ленты, есть отметка мне нравится в виде сердечка — лайк. При нажатии, на который, сердечко становится красным, а понравившееся вам видео, автоматически сохраняется в вашем аккаунте. В профиле вашего аккаунта, вкладка — «ваши лайки».

Дизлайк в Тик Ток — функция отправки уведомления системе приложения, о не понравившемся вам видео — «Не интересно». Опция «условного дизлайка» — «не интересно» разделена на 2 подкатегории. Первая — «скрыть видео от этого пользователя» и вторая — «скрыть видео с этим звуком».

Как поставить дизлайк на видео в Тик Токе

Ставим дизлайки в Тик Ток, ну или если более точно, давать определение этой функции. Отмечаем видеоролик, как «не интересно» — не понравившееся вам видео. И как мы уже писали выше, можно отметить более индивидуальную неприязнь, об этом чуть ниже.

Войдите в Тик Ток и выберете видеоролик , который вам не понравился.

и , который вам не понравился. Прикоснитесь к экрану устройства и выдержите несколько секунд .

и . Зажатие экрана и его удержание, вызовет всплывающее меню .

и его удержание, вызовет всплывающее . На экране в появившемся меню у вас будет 4 активных поля .

у вас будет . Сохранить видео (скачать ролик на телефон) добавить в избранное , отметить его дизлайком ( расколотое сердечко ) « Не интересно» и последнее поле с надписью — « ещё» .

(скачать ролик на телефон) добавить , отметить его ( ) « и последнее поле с надписью — « . Это касается непосредственно вкладки — «Не интересно», так как в ней расширенные возможности, отказа от такого вида контента в Тик Ток.

После того вы отметили видео как — «не интересно», видео исчезнет, а в ленте подгрузиться следующий ролик. В это время на несколько секунд появиться всплывающая подсказка. Мы будем показывать меньше подобных видео.

Нажимаем поле «ещё»

Поле рядом с «не интересно» — «ещё». Позволяет вам выбрать, что именно вы бы хотели сделать и что не понравилось.

Например, первое поле — « скрыть видео от этого пользователя ». Если нажать его, вам больше не будут показывать в рекомендуемом, видео от этого пользователя .

— « ». Если нажать его, вам больше в рекомендуемом, . И вторая вкладка — «скрыть видео с этим звуком». Например, пользователь выкладывающий видео, хороший малый ну вот трек — именно этот звук, песня, вам не нравится. Отмечая поле «скрыть видео с этим звуком» вы даёте понять системе приложения, что вам не нравится эта песня или записанный звук, этого видеоролика. Но, не само видео!

Инструкция как поставить дизлайк в Тик Ток через поле — поделиться

Поставить антилайк — условный диздайк в Тик Ток, можно и через кнопку поделиться видео. Она имеет много функций и одна из которых как раз расколотое сердечко, отметка — «не интересно». Для того чтобы поставить дизлайк у видео, не тем способом, который мы описали, выше, а другим. Вам потребуется!

Войдите в Тик Ток и выберете видео.

и выберете видео. Найдите с правой стороны , поле изогнутой стрелки , иногда иконка самолётик в кружке , а также чаще есть надпись под иконкой поделиться .

, поле , иногда , а также чаще есть надпись под иконкой . Нажмите по ней . Это функция вызовет нижнее меню приложения , связано с самыми разными функциями и возможностями.

. Это функция , связано с самыми разными функциями и возможностями. Нас интересует дизлайк . Вы сразу его заметите, это иконка с расколотым сердечком .

. Вы сразу его заметите, это . Нажмите по нему и видео автора, больше вам показано не будет.

Вот так просто можно отметить любое видео, как не понравившееся. Можно ли отнести эту функцию к дизлайку или это отказ от не понравившегося контента, решать вам.

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