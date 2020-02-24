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Топовые хештеги рек и врек для попадания в реки тик тока

Врек

Тренд или хештеги рек и врек для тик тока, чем отличаются, что означают? Все хештеги в тик ток — это, метка не отличающаяся по своей функции, от других социальных сетей. Единственное и кардинальное отличие, это названия и тематическая специфика, хештегов в тик токе.

Может показаться что хештеги везде одинаковые, специальный символ # и слово после него. Но у каждой социальной сети есть свои, популярные хештеги, тематики и определения их популярности. Если в инстаграме это количество публикаций с хештегом, то в тик токе это просмотры видео.

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Хештеги рек и врек для тик тока попадания в реки TikTok

Подходим к главному вопросу, что такое врек и рек — хештеги из тик тока. Это сокращённые и популяризованные хештеги, где #врек — это в рекомендации, а рек — сокращено от рекомендации.

Таким же образом сокращаются, например, в инстаграме хештеги #пп или #зож. Значение последних будет, #пп — правильное питание и #зож — здоровый образ жизни.

хештеги рек и врек для тик тока

Исчисления в тик токе по тем или иным хештегам можно свести — к общему количеству просмотров видео. Это условный знаменатель, популярности того или иного хештега в тик ток.

Ещё немного примеров, сравнений и определений. После чего вернёмся к основной и не менее интересной теме, о хештегах для тик тока на тему врек и рек.

Популярность и разное количество просмотров у хештегов #рек и #врек, отличаются. Это видно на скриншотах из поиска тик тока — внутри приложения.

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Просмотры в тик токе и их количество исчисляется на зарубежный манер, если тысячи и миллионы у нас присутствуют, то вот биллионы, уже нет. А если внимательно присмотреться, то по хештегу #рек, 74,9 B (биллионов) просмотров. Это очень большое число, биллионы как значение не особо прижилось в русском языке. Чаще используется миллиард, другими словами — популярность по хештегу рек — 74,9 тысячи миллиардов просмотров. Это поистине фантастическая цифра, если, конечно, по математике не 2.

Хештеги рек
по хештегу #рек, 74,9 B (биллионов) просмотров

Какие они хештеги для попадания в реки тик тока

Подборки хештегов чаще всего, у всех одинаковые и это беда не только тик тока, но и инстаграм. Хештеги призваны упорядочить контент или выделить группу контента. Мы же просто их копируем и используем, у всех есть и мне тоже пригодиться.

Не забывайте что, помимо нескольких популярных хештегов, которые вы хотите использовать, стоит добавить и релевантные хештеги. Это могут быть хештеги связанные, с тематикой вашего видео ролика, природа, улица, может пранк или юмор и так далее.

Просто хештеги рек и врек с последних постов из тик тока:

#рекомендации #рек #любовь #отношения

Следующие хештеги яркий пример сокращений, которые используются у хештегов для тик тока в тренды, хочу в рек — то есть хочу в рекомендации и так далее. Теперь определить и понять, что этот, хештег подразумевает не так сложно.

#втренды #хочуврек #рекомендаци #рек #тренды

#жиза #рек #врек #рекомендации #собака #лайк #гуляем #полетнормальный #тренды #топ

Где подобрать хештегов для тик тока

Можно ли где-то подобрать хештеги, для тик тока. Да практически все генераторы создают хештеги для tik tok — если, точнее, то из инстаграма, как бы для тик ток. Мы уже рассказывали про генераторы хештегов для инстаграма и на одном из них, есть заветное — Хештеги для тик ток.

toptag.ru/tiktok/ Это каталог с популярными хештегами для тик тока. Как понять что это точно хештеги для тик тока? Очень просто таких хештегов как в тик токе вы не встретите нигде.

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Это реально странные слова и сокращения, а ещё чаще это теги со словом челлендж. Другими словами, вы сразу поймёте, что это теги из тик тока.

хештеги
подобрать хештегов для тик тока

Как использовать хештеги рек и врек в своих видео

Как использовать хештеги — это вечный вопрос уже на протяжении, последних лет 3 точно. Как использовать вилку? Логично, по предназначению — равно как и хештеги для тик тока.

С учётом того что их много, они очень своеобразные, логично использовать рекомендации, наподобие. Несколько высокочастотных — очень популярных, например; #рек и #врек. Дополнив такие хештеги, как мы уже рассуждали выше, релевантными хештегами. Отвечающим по смысловой нагрузке, видео которое вы снимаете.

Природа, юмор, пранк, челлендж, смешное видео, ролик, топ, зачёт и ещё миллионы хештегов. Которые подойдут по смыслу, к вашему видео контенту.

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  1. Надя

    А какие хештеги в итоге использовать для тик тока ? Не совсем понятно, которые вы написаали списком?

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    1. InformGram автор

      Нет в сатье указаны только, примеры хештегов которые используют в тик ток. Это просто подборка, их вы можете найти под любыми видео в тик токе. Какие хештеги использовать, решать вам, можете копировать уже существующие или смешивать хештеги, популярные хештеги а также придумать свои теги, которые будут подчеркивать смысл самого ролика, о чем он, где снят, про что и так далее…

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