Часто многих пользователей интересует — сколько подписчиков у Ким Кардашьян. И это оправданный вопрос, ведь! Красотка с мировым именем, задающая тренды, Мама четверых детей, имеющая не один бизнес в индустрии красоты.

Продолжает собирать миллионы поклонников не только своей персоной, но и созданными ей продуктами. К слову, которые, она очень эффектно и реалистично, рекламирует в своём профиле Инстаграма.

Сколько подписчиков у Ким Кардашьян — её аккаунта в Инстаграме

Фактически любой пользователь может в реальном времени онлайн посмотреть сколько у Ким Кардашьян подписчиков в инстаграме. Для этого всего лишь нужно знать, что существует не только приложение инстаграм, но и его веб-версия. Веб-версия доступна с компьютеров.

Даже если вы никогда в жизни, не были зарегистрированы в инстаграме. Зная адрес аккаунт или никнейм, его можно посмотреть. За исключением, только если аккаунт не закрыт настройками приватности. В этом случае, кроме страницы, с такой надписью вы ничего не увидите.

Ким Кардашьян более 160 миллионов подписчиков в инстаграме

Аккаунт Ким Кардашьян, публичный и тот факт, что она занимается бизнесом, исключает по определению, закрытый аккаунт. Для просмотра её аккаунта достаточно знать никнейм профиля инстаграм, у неё он kimkardashian.

А адрес её аккаунта https://www.instagram.com/kimkardashian/ — это прямая ссылка на профиль Ким Кардашьян в инстаграме.

В заголовке мы уже даём общее количество подписанных пользователей на Ким Кардашьян. В инстаграме — это, более 160 млн пользователей. Если быть, точнее, то на момент статьи, это 2020 год на февраль месяц. В её аккаунте, 160 782 191 млн подписчиков. Почти 161 миллион пользователей подписано на инстаграм Ким. С учётом прогрессии её аудитории можно смело предположить, что следующий миллион подписчиков, ей дастся без труда.

А сколько было подпсичиков у Ким Кардашьян?

Закономерно что мы не единственный сайт, который рассказывает о прекрасной Ким Кардашьян. Мы решили посмотреть более старые статьи, по данной теме и нашли, кое-что интересное. Например, на одном из сайтов, нам удалось найти зафиксированное значение, а именно количество подписчиков Ким.

Прогресс прироста подписчиков поражает так, к примеру, на скриншоте видно. Что всего лишь, чуть менее полугода назад, у аккаунта было 153 миллиона подписчиков. Вот такой интересный факт может и мы через полгода вернёмся, к популярному аккаунту Ким Кардашьян и сравним количество новых подписок у её аккаунта.

В сети есть много информации и ресурсов с данными по аналитике и статистки аккаунта Ким Кардашьян. Есть даже реальные убеждения, что в её аккаунте присутствуют искусственно созданные аккаунт (боты или офферные подписчики). Какой бы ни был процент и кто что, ни писал мы не будем ничего утверждать. Так как для этого нужны факты, мы лишь рассказываем, сколько у Ким Кардашьян подписчиков.

Имя Ким Кардашьян известно во всём мире, её аудитория активна, а поклонники активно обсуждают её фото и видеоконтент в инстаграме. Это актуальные сторис, фото и видео из основного и дополнительных аккаунтов, её брендов. Помнимого этого, она ведёт IGTV хотя и скромно, но там тоже есть видео контент.